- Нет, рекомендации мы не давали. Мы рассчитываем, что у ребят есть головы на плечах. Все всё прекрасно понимают. Сейчас такое время - не до пиршеств и каких-то вещей, которые идут вразрез здравому смыслу, - цитирует гендиректора нижегородского клуба "Чемпионат".
"Пари НН" в 18 турах сезона одержал четыре победы и потерпел 10 поражений, в четырех поединках нижегородцы поделили очки с соперниками. "Пари НН" с 16 баллами в активе располагается на 12 строчке в турнирной таблице.
В первом матче после зимней паузы "Пари НН" на своем поле примет "Акрон", встреча 19-го тура РПЛ пройдет 1 марта, стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по столичному времени.
В "Пари НН" ответили, дают ли в клубе футболистам советы по публикациям в соцсетях
Гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что в клубе не дают рекомендации игрокам относительно публикаций в социальных сетях.
Фото: Официальный сайт РПЛ