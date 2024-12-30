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Георгий Черданцев: Главное разочарование в РПЛ? Судейство

Футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев рассказал, что считает главным разочарованием первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Ростов"
"Судейство. Очень много разговоров. Пару сезонов назад ситуация начала выправляться, много споров, нелогичности в принятии решений. Лучший арбитр Сергей Карасев допускает ошибки, которые признает ЭСК. Мы не понимаем логику принятия решений и отсутствие последовательности. Плюс истории с Безбородовым и Федорищевым. Это все разочаровывает, над этим еще предстоит работать", - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".

По итогам первой части сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар" (39 очков). На второй строчке располагается действующий чемпион России, петербургский "Зенит" (39 очков). Тройку лидеров РПЛ на данный момент замыкает московский "Спартак" (37 очков).

После зимней паузы чемпионат России по футболу возобновится 28 февраля матчем 19-го тура между махачкалинским "Динамо" и московским "Локомотивом".

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