- Батракову, конечно, нужно оставаться в клубе. Конечно, у него всё родное. Пускай он на ноги встанет. Я вам сейчас фамилии сказал, которые играют в Европе. А где же ему место-то? Пока нет места. Надо пойти туда, где ты будешь играть часто, где в тебя верят и где тебе дают время, - сказал Семин на ютуб-канале Геннадия Орлова.
19-летний Батраков проводит первый полноценный сезон в составе "Локомотивa". В 17 матчах текущего сезона РПЛ футболист отметился 10 забитыми мячами и шестью голевыми передачами на партнеров. Трудовой договор Батракова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость атакующего полузащитника оценивается в восемь миллионов евро.
"Локомотив" в этом сезоне РПЛ в 18 турах набрал 35 очков и занимает пятую строчку в таблице. В первом матче после возобновления РПЛ "железнодорожники" сыграют с махачкалинским "Динамо".
Семин высказался о будущем полузащитника "Локомотива" Батракова
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о будущем полузащитника столичной команды Алексея Батракова.
Фото: Официальный сайт РПЛ