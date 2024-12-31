- Это было в 2009-м. Карло Кудичини покинул "Челси", клуб искал второго вратаря. Петр Чех меня знал и хотел, чтобы я перешел в команду. Мне позвонил агент Чеха Виктор Коларж и спросил: "Хочу ли я в "Челси". Я ответил: "Не знаю". Он начал на меня кричать: "Да очередь вратарей бы выстроилась, чтобы попасть в такой клуб". Это был конец трансферного окна, "Челси" так никого и не подписал.
Камил Чонтофальски - словацкий вратарь, который играл за петербургский "Зенит" с 2003 по 2009 год. Выступал за сборную Словакии, проведя 34 игры за национальную команду и пропустив 47 голов. За сине-бело-голубых голкипер провел 82 матча во всех турнирах, в которых пропустил 86 мячей. В составе клуба с берегов Невы словак становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, выигрывал Кубок российской Премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.
Последним клубом в игровой карьере Чонтофальски был американский "Тампа-Бэй Раудис" из Флориды, цвета которого футболист защищал в 2015 году.
Источник: Metaratings
Бывший вратарь "Зенита" Чонтофальски: Петр Чех хотел, чтобы я перешел в "Челси"
Экс-голкипер "Зенита" Камил Чонтофальски рассказал, что он мог оказаться в "Челси".
Фото: ФК "Зенит"