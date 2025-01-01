"Да ничего не сказал бы. У каждого футболиста свой путь. У меня была схожая ситуация в "Локомотиве" — я тогда понимал, что клубу никак не помогу, отдал все силы, началась деградация. Я захотел новый вызов, как, возможно, и Соболев сейчас", - приводит слова Глушакова "РБ Спорт".
Александр Соболев с января 2020 года был игроком московского "Спартака", но в августе 2024 года он был продан в петербургский "Зенит" за 10 млн евро. Сине-бело-голубые заключили с 27-летним нападающим соглашение на срок до конца сезона-2026/27 с возможностью его продления на еще один год. После перехода форвард в составе своей новой команды Соболев сыграл 16 матчей, в которых забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу и получил 3 желтые карточки.
Глушаков - о переходе Соболева из "Спартака" в "Зенит": у меня была схожая ситуация в "Локомотиве"
Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков рассказал, что бы, будучи футболистом "Спартака", сказал Александру Соболеву перед его переходом в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"