"В последнее время комментаторы стали более свободными в своих выражениях. Сейчас новое время на ТВ, все меняется. Возможно это и не устраивает многих. Хотя, если говорить о Валерии Георгиевиче, он сам особо не церемонится в выражениях. Такой пинг-понг получается, понимаете. Мне нравится такой формат, да и зрителю, уверена, это интересно", - приводит слова Петриковой "Спорт День за Днем".
Напомним, Валерий Карпин ранее заявлял, что смотрит матчи по телевизору с выключенным звуком, так как ему не нравится манера работы отечественных футбольных комментаторов. Суть претензий 55-летнего специалиста сводится к тому, что комментаторы во время репортажа дают оценку происходящим на поле событиям и действиям футболистов, в то время как, по мнению Карпина, этим должны заниматься специально приглашенные эксперты, а удел комментаторов - безоценочный пересказ.
Ведущая "Матч ТВ": Карпин сам особо не церемонится в выражениях
Ведущая "Матч ТВ" Ольга Петрикова высказалась о недовольстве наставника сборной России и "Ростова" Валерия Карпина работой отечественных футбольных комментаторов.
Фото: ФК "Ростов"