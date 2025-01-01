"Начало сезона было ужасное, потеряли много очков. Но надо быть объективным, "Ростов" – не та команда, которая будет бороться за высокие места. То, что "Ростов" сейчас находится в середине турнирной таблицы – это абсолютно нормальное место. Ближе к перерыву пошли победы, игра пошла. Молодые набираются опыта. Если сохранят игроков, то в ближайшие два года, может, будут бороться за места с третьего и выше", - приводит слова Дьякова Metaratings.
Футбольный клуб "Ростов" под руководством тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги в 18 матчах одержал 7 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений (разница мячей составила 29:28). Тем самым, ростовчане набрали 26 очков, которые позволяют на данный момент занимать седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
Коме того, "Ростов" продолжает выступление в Кубке России, в котором на стадии 1/2 финала Пути РПЛ весной ему предстоит двухматчевое противостояние с петербургским "Зенитом".
"Надо быть объективным". Дьяков оценил выступление "Ростова" в первой части сезона РПЛ
Бывший игрок "Ростова" Виталий Дьяков высказал свою оценку игре и результатам, которые демонстрировал футбольный клуб в первой части сезона-2024/25.
Фото: ФК "Ростов"