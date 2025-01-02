"Не знаю, есть ли шансы у российского футбола вернуться на международную арену в 2025 году. Понятно, что хотел бы, чтобы мы получили шанс играть в еврокубках, но знаю, что сборную России не допустили до квалификации к чемпионату миру. Это значит, что 2025 год будет тяжёлым для российского футбола", - цитирует Личку "Чемпионат".
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. Бело-голубые отстают от лидирующего "Краснодара" на четыре очка, в 19-м туре чемпионата России "Динамо" сыграет на выезде с "Ростовом".
Команда Марцела Лички проведет две встречи с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что действующим обладателем Кубка России является петербургский "Зенит". В Суперфинале турнира сезона-2023/2024 команда Сергея Семака одержала победу над калининградской "Балтикой" со счетом 2:1.
Главный тренер "Динамо" Личка: 2025 год будет тяжёлым для российского футбола
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о перспективах российского футбола в 2025 году.
Фото: ФК "Динамо"