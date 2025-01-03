«Когда Дзюба был без команды, я говорил: «Ребята, кто хочет сорвать джекпот, кто хочет реально, чтобы команда сразу получила тройное повышение к своему уровню — берите Дзюбу». При всём уважении к «Акрону», не будь там сейчас Артёма, команда бы была значительно ниже. И команды, которые не берут его под предлогом «ой, у него плохая репутация»… Ну, вот вы его не взяли, а он же вам и забил, воткнул. Вы же ещё и вылетите, но вы не взяли его из-за мифической репутации.
А вас не смущает репутация, что он там без одного мяча лучший бомбардир за всю историю российского футбола за все времена? А вас не смущает репутация, сколько раз он признавался лучшим игроком, сколько у него голов и матчей за сборную, что он, даже будучи в арендах, во всех командах везде давал статистику. Если все эти вещи перевешивает то, что он принимал участие во всяких шоу, то вы идиоты! Я другого слова не подберу», — заявил Слуцкий в программе DASH.
Напоминаем, что прошлым летом у 36-летнего нападающего истек контракт с московским «Локомотивом». Артем смог найти новую команду только в последний день трансферного окна — 12 сентября. Им стал тольяттинский «Акрон», дебютант Российской Премьер-Лиги. Контракт игрока с командой рассчитан до конца текущего сезона.
За 10 матчей в РПЛ нападающий забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. «Акрон» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.
Слуцкий раскритиковал клубы, отказавшиеся от Дзюбы: вы идиоты!
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий, дал оценку решениям некоторых командах, которые отказались от подписания Артёма Дзюбы прошлым летом.
Фото: ФК "Акрон"