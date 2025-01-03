«Михаил может усилить любой клуб, для многих это не секрет. Сейчас он игрок «Спартака», и в дальнейшем не исключаю, что продолжит свою карьеру здесь же. 3 января «Спартак» официально объявил имя спортивного директора, им стал Франсис Кахигао. На сегодняшний день мы в переговорном процессе с клубом. Детали раскрыть не могу», — цитирует отца полузащитника «СЭ».
Контракт Михаила действует до 31 декабря 2025 года. Недавно появилась информация, что «Пари НН» проявляет интерес к игроку. В текущем сезоне Игнатов, которому сейчас 24 года, принял участие в 3 матчах Российской Премьер-Лиги и 6 матчах Кубка России, но не смог отличиться результативными действиями. Его текущая рыночная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.
Михаил Игнатов начал выступать за основную команду «Спартака» с сезона 2018/19. В последних трёх сезонах он минимум 21 раз выходил на поле в рамках Российской Премьер-Лиги.
Напомним, что только сегодня, 3 января, стало известно о новом спортивном директоре «Спартака» — Франсисе Кахигао.
Отец полузащитника "Спартака" Игнатова: мы в переговорном процессе с клубом по новому контракту
Александр Игнатов отец полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова прокомментировал информацию о переговорах футболиста с клубом относительно продления соглашения.
Фото: ФК "Спартак"