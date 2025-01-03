"Лучше бы в "Крыльях" играл или "Акроне". Бубнов назвал переход, который не оправдал ожидания

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал переход, который в 2024 году в Российской Премьер-Лиге не оправдал его ожидания.

Фото: ФК "Локомотив"





Никита Салтыков был выкуплен московским "Локомотивом" у самарских "Крыльев Советов" в январе 2024 года за 350 тыс. евро. Затем с января по июнь 2024 года вингер на правах аренды продолжил выступать за волжан.



В сезоне-2024/25 20-летний футболист в составе "Локомотива" в общей сложности принял участие в 9 официальных матчах (в среднем, 38 мин. за игру), в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей. "Не оправдал мои ожидания и переход Никиты Салтыкова в " Локомотив ". Вообще не играет! Я его когда-то с Пиняевым сравнивал, он даже лучше начинал, в "Акроне" проявлял себя, а сейчас сидит в глухом запасе. Лучше бы в "Крыльях" играл или "Акроне", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru Никита Салтыков был выкуплен московским "Локомотивом" у самарских "Крыльев Советов" в январе 2024 года за 350 тыс. евро. Затем с января по июнь 2024 года вингер на правах аренды продолжил выступать за волжан.В сезоне-2024/25 20-летний футболист в составе "Локомотива" в общей сложности принял участие в 9 официальных матчах (в среднем, 38 мин. за игру), в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей.

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