"Богом поцелованный футболист — это Игорь Акинфеев. Я думаю, что именно в остроте восприятия его таланта, когда ты это видишь, как я видел, как мяч мог залететь в наши ворота на "Олд Траффорд", Игорь, наверное, был самым ярким. Потому что, когда он ловил кураж, и даже на тренировках ему было невозможно забить", - приводит слова Слуцкого "Чемпионат" со ссылкой на выпуск программы DASH.
Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. Всю свою профессиональную карьеру, начиная с 2003 года, вратарь провёл в составе "армейского" клуба и вместе с ним стал шестикратным чемпионом России. На данный момент на его счету 784 участий в официальных матчей, 325 оформленных "сухарей", а в остальных 459 играх им всего было пропущено 710 голов.
Кроме того, на его счету в составе сборной России по футболу за период 2004-2018 гг. 111 матчей, в которых 48 раз было сыграно "на ноль", а в 63 матчах им было пропущено 95 голов.
Слуцкий: Игорь Акинфеев - это Богом поцелованный футболист
Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о вратаре и капитане "армейского" клуба Игоре Акинфееве.
Фото: ПФК ЦСКА