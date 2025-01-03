"Пришли Халк и Витсель, это были игроки с другими качествами, нежели те, что требовались тому "Зениту". Халк мог бы легко вписаться, а Аксель – очень качественный футболист – чуть-чуть затягивал. Это все нарушило баланс, который был у нас на поле. Нарушился футбольный рисунок игры, мне приходилось подстраиваться. Ну мы же понимаем, что к ним немножечко другое отношение. Конечно, что-то надломилось", - приводит слова Кержакова Sports со ссылкой на интервью, опубликованное на ютуб-канале "СБГ Шоу".
Халк и Аксель Витсель стали игроками петербургского "Зенита" в сентябре 2012 года. По информации СМИ, за обоих футболистов сине-бело-голубые заплатили "Порту" и "Бенфике", соответственно, по 40 млн евро.
Халк в составе "Зенита" принял участие в 148 официальных матчах, в которых забил 77 голов и отдал 59 голевых передач. Бразильский нападающий был продан в июле 2016 года китайскому клубу "Шанхай СИПГ" за 56 млн евро.
Витсель в составе "Зенита" принял участие в 180 официальных матчах, в которых забил 22 гола и отдал 14 голевых передач. Португальский полузащитник был продан в январе 2017 года китайскому клубу "Тяньцзинь" за 20 млн евро.
Кержаков: после прихода Халка и Витселя в "Зените" что-то надломилось
Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков высказался о ситуации в петербургском клубе после прихода в команду Халка и Акселя Витселя.
Фото: ФК "Зенит"