Правый вингер "Зенита" Артур может сменить команду в зимнее трансферное окно. В услугах игрока заинтересован бразильский "Атлетико Минейро". Как сообщает Metaratings, сине-бело-голубые хотели бы получить за трансфер Артура 15 миллионов евро. Столько в январе прошлого года петербуржцы заплатили за трансфер Артура "Палмейрасу".
По данным источника, "Зенит", помимо прямой продажи, готов рассмотреть варианты с рассрочкой или с арендой, которая включала бы опцию обязательного выкупа. Артур перешел в "Зенит" в январе 2024-го года в статусе действующего чемпиона Бразилии. За год бразилец провел в "Зените" 36 матчей, в которых оформил 7+6 по системе гол+пас.
Metaratings: "Зенит" планирует продать Артура за 15 млн евро - столько за него заплатили год назад
Стало известно, сколько "Зенит" планирует заработать на продаже бразильца Артура.
Фото: официальный сайт "Зенита"