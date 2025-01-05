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Медведев: Вендел - ключевой игрок "Зенита", никакие переговоры по поводу его трансфера не ведутся

В "Зените" опровергли информацию, что полузащитник команды Вендел в зимнее межсезонье может покинуть петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
Ранее появилась информация, что бразилец этой зимой может уйти из "Зенита" - об интересе к нему сообщалось со стороны "Ботафого" и "Палмейрас".

- Вендел - ключевой игрок "Зенита" и никакие переговоры по поводу его трансфера не велись, не ведутся и вестись не предполагаются, - сказал председатель правления "Зенита" Александр Медведев, слова которого приводит "Матч ТВ".

Вендел пополнил состав "Зенита" в 2020 году. В общей сложности полузащитник провел за клуб с берегов Невы 142 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 34 ассиста на партнеров. Трудовой договор футболиста с "Зенитом" рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость Вендела оценивается в 20 миллионов евро.

В этом сезоне РПЛ Вендел провел 15 матчей, забил один гол и сделал восемь результативных передач. Также бразилец получил четыре желтые карточки.

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