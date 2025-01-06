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В "Зените" рассказали о сроках возвращения Вендела в расположение клуба

Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о возвращении в расположение клуба после отпуска полузащитника Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
"Когда Вендел вернется в расположение клуба? Как все. Пройдет ли он медосмотр 11 января, когда начнется УМО? Ряд игроков пройдут УМО в Катаре. Вендел в этой группе", - приводит слова Медведева "РИА Новости".

Ранее в бразильских СМИ появилась информация о том, что бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Вендел не хочет возвращаться в расположение футбольного клуба после отпуска, поскольку желает перейти в более серьёзную команду.

Действующее соглашение между бразильцем и сине-бело-голубыми рассчитано на срок до конца сезона-2027/28 с возможностью его продления на ещё один год.

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