"Я неплохо знал Ольгу Юрьевну. Смородская тогда работала начальником ЦСКА. Общался с ней неоднократно, она хорошо ко мне относилась. А то, что не слушала ничьих советов: да, она — привередливый человек. Здесь ничего удивительного нет, у каждого свой характер. Но она хороший руководитель, жесткий и очень грамотный", - приводит слова Пономарёва "Матч ТВ".
Ольга Смородская занимала пост президента московского футбольного клуба "Локомотив" с июля 2010 года до августа 2016 года. В период её нахождения в руководящей должности наивысшими достижениями "железнодорожников" стало завоевание бронзовых медалей чемпионата России в сезоне-2013/14 и Кубка России в сезоне-2014/15, а также выход в 1/16 финала Лиги Европы в сезонах 2011/12 и 2015/16.
Ранее Смородская с 2002 до 2006 гг. занимала должность начальника ФГУ МО РФ ЦСКА.
Пономарёв: да, Смородская — привередливый человек, но она хороший руководитель
Бывший игрок московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о бывшем президенте московского "Локомотива" Ольге Смородской.
Фото: ФК "Локомотив"