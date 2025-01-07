"Если по Дркушичу говорить, то он сильнее всех защитников "Зенита" в отборе. Дркушич очень хорош в разрушительном плане. Да, играет хорошо при стандартных положениях головой. Я думаю, что если Дркушич вернется, то это будет хорошее усиление в центральную зону", - приводит слова Стрепетова "ВсеПроСпорт".
Ранее агент словенского защитника Вани Дркушича подтвердил, что футболист в январе вернётся из "Црвены Звезды", которая его арендовала прошлым летом, в петербургский "Зенит". В сербском клубе Дркушич в общей сложности принял участие в 11 официальных матчах (в среднем, 68,7 мин. за игру), в которых забил один год.
Напомним, "Зенит" выкупил словенца у футбольного клуба "Сочи" в августе 2024 года за 4 млн евро и подписал с ним 5-летний контракт.
Алексей Стрепетов: Дркушич сильнее всех защитников "Зенита" в отборе
Бывший игрок "Зенита" Алексей Стрепетов высказался о возможном возвращении из аренды в петербургский "Зенит" защитника Вани Дркушича.
Фото: ФК "Зенит"