"На мой взгляд, Тюкавин ничем не уступает Угальде и Кордобе. Я бы даже сказал, что его качества даже разнообразнее. Константин всё-таки больше футболист, который играет на команду и на партнёров. И вот эта его разносторонность влияет на результаты клуба", — приводит слова Бышовца Legalbet.
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне в составе бело-голубых 22-летний нападающий в общей сложности принял участие в 21 официальном матче, в которых забил в ворота соперников 8 голов и отдал партнерам по команде 3 голевые передачи. В прошлом сезоне форвард в 38 матчах сумел забить 17 голов и отдать 10 голевых передач.
Бышовец: качества Тюкавина разнообразнее, чем у Кордобы и Угальде
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился своим мнением о нападающем московского "Динамо" Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо" Москва