«Переговоры идут хорошо. Мы не ищем другие клубы. На сегодняшний день Матвей рад находиться в ЦСКА, поэтому сегодня мы в переговорном процессе с ЦСКА. Есть положительная динамика. Большая вероятность, что все закончится хорошо, и Матвей останется в ЦСКА», — цитирует Бердышева "СЭ".
Напомним, что это уже третий сезон, когда воспитанник клуба привлекается к игре за главную команду ЦСКА. В текущем сезоне 20-летний защитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с армейцами действует до конца сезона. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.
После 18 туров ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко.
Агент Лукина поделился информацией о текущем состоянии переговоров о продлении контракта своего клиента с ЦСКА
Агент защитника московского ЦСКА Матвея Лукина Тимофей Бердышев рассказал о ходе переговоров по продлению контракта футболиста с клубом.
Фото: ФК ЦСКА