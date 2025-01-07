Бывший футболист "Спартака" Георгий Мелкадзе привлек внимание "Ахмата". Как сообщает Metaratings, 27-летний нападающий скорее всего присоединится к команде в Турции, где "Ахмат" проведет зимний тренировочный сбор. Решение о подписании с игроком полноценного контракта будет принято по итогам сбора.
С января 2024-го года Георгий Мелкадзе выступает за клуб "Колхети" из чемпионата Грузии. Всего на его счету 123 матча за такие клубы, как "Спартак", "Ахмат", "Сочи" и "Тамбов". В составе грозненцев Мелкадзе выступал с с августа 2020-го по июль 2021-го года.
Экс-форвард "Спартака" Мелкадзе может продолжить карьеру в "Ахмате"
Грозненский "Ахмат" заинтересован в приглашении в команду нападающего Георгия Мелкадзе.
Фото: официальный сайт РПЛ