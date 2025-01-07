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Пономарев: Пьянич еще может раскрыться так, как от него и не ждали. Это игрок мирового уровня

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался об адаптации в команде боснийского полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: официальный сайт ЦСКА
"На мой взгляд, Пьянич еще может раскрыться так, как от него и не ждали. Весной Миралем покажет свой класс. С первых матчей было видно, что это игрок мирового уровня, но ему тоже нужно адаптироваться. Он больше выполнял роль дирижера. К тому же, может, ЦСКА немного обновит состав и у него будут партнеры получше", - поделился Пономарев.

Экс-полузащитник "Барселоны" и "Ювентуса" Миралем Пьянич перебрался в московский ЦСКА в летнее трансферное окно. С сентября на счету 34-летнего хавбека 11 матчей за клуб (7 - в РПЛ и 4 - в Кубке России). В них Миралем Пьянич записал на свой счет одну результативную передачу.

Контракт Пьянича с ЦСКА рассчитан до конца текущего сезона. В соглашении присутствует опция продления еще на один сезон. После 18-ти туров ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 31-м очком в активе.

Источник: "РБ Спорт"

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