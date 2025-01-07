"Файзуллаев хорош в роли вингера, когда он получает мяч и видит перед собой свободное пространство. Примерно как Мбаппе, хотя Килиан, конечно, гораздо выше уровнем. Но я для понимания привел такой пример. А вот в центре Файзуллаеву сначала тяжело будет, но если его обучить на эту роль, то мы можем получить футболиста уровня Вирца из "Байера", это сто процентов", - заявил Масалитин.
Аббосбек Файзуллаев перешел в ЦСКА из "Пахтакора" в августе 2023-го года. Сумма трансфера составила 500 тысяч евро. В текущем сезоне 21-летний вингер оформил 2+3 по системе гол+пас в 16-ти матчах РПЛ.
Килиан Мбаппе минувшим летом перебрался из "ПСЖ" в "Реал" в статусе свободного агента. В первых 17-ти матчах за новый клуб в Ла Лиге француз отметился 10-ю голами и 2 раза ассистировал партнерам по команде.
Флориан Виртц является воспитанником "Байера". В сезоне 2023/24 он вместе с командой стал чемпионом и обладателем Кубка Германии, а также дошел до финала Лиги Европы. В текущем розыгрыше Бундеслиги на его счету 7 голов и 7 ассистов в 15-ти матчах.
Источник: "РБ Спорт"
Масалитин: Файзуллаев хорош, когда видит свободное пространство, как Мбаппе. Из него получится игрок уровня Виртца
Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о роли в команде полузащитника Аббосбека Файзуллаева.
Фото: официальный сайт ЦСКА