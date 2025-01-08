«ЛАСК пытается договориться со «Спартаком» о расторжении договора аренды с Томасом Таварешешем. По этой причине он не включён в состав на тренировочный сбор», — приводит слова пресс-службы ЛАСКа "Чемпионат".
Томаш Тавареш стал игроком московского «Спартака» в январе 2023 года. Он перешёл в красно-белый клуб из «Бенфики» за 2 миллиона евро и подписал контракт до 30 июня 2026 года. За полтора сезона Томаш провёл 22 матча за «Спартак», в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Летом 2024 года 23-летний игрок был арендован австрийским клубом ЛАСК на один сезон. За полгода, проведённых в аренде, Томаш сыграл в 4 матчах, в которых отдал 1 ассист. На данный момент рыночная стоимость футболиста составляет 1 миллион евро.
ЛАСК собирается расторгнуть аренду Тавареша со "Спартаком"
Пресс-служба австрийского ЛАСКа сообщила, что клуб ведет переговоры с московским «Спартаком» о расторжении контракта аренды защитника Томаша Тавареша.
Фото: ФК "Спартак"