— Какие ваши впечатления от первой части сезона в России?
— Хорошая лига. Для меня это что-то новое. Заметил, что уровень футбола в РПЛ выше, чем в чемпионате Словении. Думаю, я неплохо адаптировался. Хотелось бы еще набрать побольше очков к концу чемпионата, чтобы не пришлось биться за выживание, - цитирует Тичича "СЭ".
Лука Тичич перешел в "Пари НН" из словенского клуба "Копер" в летнее трансферное окно за 450 тысяч евро и заключил контракт до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 700 тысяч евро.
Лука Тичич провел за нижегородцев во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет одну голевую передачу. После 18-ти сыгранных туров команда Виктора Гончаренко располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 16-ю набранными очками в своем активе.
Полузащитник "Пари НН" Тичич: уровень футбола в РПЛ выше, чем в чемпионате Словении
Полузащитник "Пари НН" Лука Вешнер Тичич рассказал о своей адаптации в РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"