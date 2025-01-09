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Деменко оценил готовность "Краснодара" стать чемпионом России

Бывший игрок футбольного клуба "Краснодар" Максим Деменко поделился своим мнением о готовности чёрно-зеленых стать в 2025 году чемпионами России по футболу.
Фото: ФК "Краснодар"
"Если брать нынешний сезон, то видно, что у "Краснодара" очень сбалансированная команда. На некоторых позициях в составе крайне серьёзная конкуренция, где ребята бьются за место в основе. Но в целом, на мой взгляд, "Краснодар" уже готов стать чемпионом. Вопрос только в том, как пройти последние 12 туров без потерь" — приводит слова Деменко Legalbet.

Футбольный клуб "Краснодар" под руководством тренерского штаба во главе с отечественным специалистом Мурадом Мусаевым в 18 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 одержал 11 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение (разница мячей составила 34:12). Тем самым, "быки" набрали 39 очков и по итогам первой части текущего сезона расположились на первом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, "Краснодар", который был основан в 2008 год, до сих пор не выиграл ни одного трофея.

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