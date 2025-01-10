"Дело не только в финансах. Я смотрел и на другие аспекты. "Зенит" — лучший клуб России, они были чемпионами шесть раз, а я хочу выигрывать трофеи. Организация там на самом высоком уровне. Так что речь не только про деньги", - приводит слова Дркушича "РБ Спорт".
Ваня Дркушич стал игроком петербургского "Зенита" в августе 2024 года, когда сине-бело-голубые договорились с футбольным клубом "Сочи" о трансфере словенского защитника за 4 млн евро. Футболист заключил с командой из Санкт-Петербурга контракт на срок до 30 июня 2029 года. По информации СМИ, зарплата Дркушича в "Зените" составляет 1,3 млн евро в год.
Первую половину текущего сезона 25-летний защитник провёл в сербской "Црвене Звезде", но в конце января он должен вернуться в расположение петербургского клуба.
"Дело не только в финансах". Ваня Дркушич раскрыл причины перехода в "Зенит"
Арендованный сербской "Црвеной Звездой" защитник "Зенита" Ваня Дркушич рассказал о предложении, которое получил от петербургского клуба летом 2024 года.
Фото: ФК "Зенит"