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Борис Игнатьев: возвращение Промеса в "Спартак" не поднимет престиж российского футбола

Российский футбольный тренер Борис Игнатьев высказался о перспективах возвращения Квинси Промеса, ныне игрока «Дубай Юнайтед», в московский «Спартак».
Фото: ФК "Спартак"
«Я не поддерживаю возвращение Промеса в российский футбол. Думаю, такой переход не поднимет престиж нашего футбола», — цитирует слова Игнатьева «Чемпионат».

Недавно появилась информация о том, что 33-летний голландский футболист может вернуться в московский «Спартак».

Сейчас он выступает за «Дубай Юнайтед», клуб из ОАЭ, так как не может покинуть страну из-за проблем с законом. В прошлом году футболист попал в автомобильную аварию в Дубае и скрылся с места происшествия. Дело было закрыто 1 мая, параллельно с этим футболиста задержали по запросу нидерландской прокуратуры, которая требовала его экстрадиции.

Квинси Промес — лучший бомбардир чемпионата России среди легионеров. Он уже выступал за «Спартак» в 2014-2018 годах и с 2021 по 2024 год. В составе «Спартака» он становился чемпионом и обладателем Кубка России.

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