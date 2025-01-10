«Я не поддерживаю возвращение Промеса в российский футбол. Думаю, такой переход не поднимет престиж нашего футбола», — цитирует слова Игнатьева «Чемпионат».
Недавно появилась информация о том, что 33-летний голландский футболист может вернуться в московский «Спартак».
Сейчас он выступает за «Дубай Юнайтед», клуб из ОАЭ, так как не может покинуть страну из-за проблем с законом. В прошлом году футболист попал в автомобильную аварию в Дубае и скрылся с места происшествия. Дело было закрыто 1 мая, параллельно с этим футболиста задержали по запросу нидерландской прокуратуры, которая требовала его экстрадиции.
Квинси Промес — лучший бомбардир чемпионата России среди легионеров. Он уже выступал за «Спартак» в 2014-2018 годах и с 2021 по 2024 год. В составе «Спартака» он становился чемпионом и обладателем Кубка России.
Борис Игнатьев: возвращение Промеса в "Спартак" не поднимет престиж российского футбола
Российский футбольный тренер Борис Игнатьев высказался о перспективах возвращения Квинси Промеса, ныне игрока «Дубай Юнайтед», в московский «Спартак».
Фото: ФК "Спартак"