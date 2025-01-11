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Борис Рапопорт отметил заслугу Агкацева в лидерстве "Краснодара"

Бывший вратарь ленинградского "Динамо" Борис Рапопорт поделился своим мнением о выступлении в составе футбольного клуба "Краснодар" голкипера Станислава Агкацева.
Фото: ФК "Краснодар"
"Не знаю, кто готовит вратарей в "Краснодаре", но Станислав играет почти без ошибок. Лидерство "Краснодара" — существенная заслуга Агкацева. Не зря его признают одним из лучших. Он сильный вратарь, ему только надо прибавить в игре на выходах", - приводит слова Рапопорта "РБ Спорт".

Вратарь Станислав Агкацев является выпускником Академии футбольного клуба "Краснодар". Действующее соглашение между голкипером и "быками" рассчитано на срок до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне 23-летний вратарь в составе краснодарского клуба в текущем сезоне принял участие в 21 официальном матче, в котором 12 раз сумел сыграть "на ноль", а в остальных матчах всего пропустил 16 голов.

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