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Врач "Спартака" рассказал о состоянии здоровья Никиты Чернова

Главный врач московского "Спартака" Кирилл Козлов высказался о состоянии здоровья защитника Никиты Чернова.
Фото: ФК "Спартак"
"Чернов вернулся в последней игре того года. Он находится в прекрасном состоянии. Игроки хорошо отдохнули. Чуть больше месяца был отпуск. В хорошем состоянии вернулись и были рады встрече", - цитирует Козлова "Чемпионат".

В текущем сезоне Никита Чернов провел за московский "Спартак" во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего защитника в 2 миллиона евро, контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца 2026 года.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка.

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