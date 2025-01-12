"Чернов вернулся в последней игре того года. Он находится в прекрасном состоянии. Игроки хорошо отдохнули. Чуть больше месяца был отпуск. В хорошем состоянии вернулись и были рады встрече", - цитирует Козлова "Чемпионат".
В текущем сезоне Никита Чернов провел за московский "Спартак" во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего защитника в 2 миллиона евро, контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца 2026 года.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка.
Врач "Спартака" рассказал о состоянии здоровья Никиты Чернова
Главный врач московского "Спартака" Кирилл Козлов высказался о состоянии здоровья защитника Никиты Чернова.
Фото: ФК "Спартак"