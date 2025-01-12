Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
16:00
ХетафеНе начат
Атлетико
18:15
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
14:30
ПармаНе начат
Венеция
17:00
ИнтерНе начат
Болонья
20:00
РомаНе начат
Наполи
22:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
17:30
ВердерНе начат
Аугсбург
19:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гавр
17:00
ЛансНе начат
Монпелье
19:15
АнжеНе начат
Тулуза
19:15
СтрасбургНе начат
ПСЖ
22:45
Сент-ЭтьенНе начат

Суперкубок Испании

Новости
Реал Мадрид
22:00
БарселонаНе начат

Врач "Спартака": Бабич будет готов к возобновлению сезона

Главный врач "Спартака" Кирилл Козлов рассказал о состоянии здоровья Срджана Бабича.
Фото: ФК "Спартак"
"Бабичу было проведено запланированное оперативное лечение, все прошло хорошо, после он получал качественную помощь. Сегодня он проходит осмотр без ограничений всех специалистов. Он будет готов к возобновлению сезона на 100%", - цитирует Козлова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Срджан Бабич провел за московский "Спартак" во всех турнирах 19 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего центрального защитника в 6 миллионов евро, контракт серба с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится