"Бабичу было проведено запланированное оперативное лечение, все прошло хорошо, после он получал качественную помощь. Сегодня он проходит осмотр без ограничений всех специалистов. Он будет готов к возобновлению сезона на 100%", - цитирует Козлова "Матч ТВ".
В текущем сезоне Срджан Бабич провел за московский "Спартак" во всех турнирах 19 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего центрального защитника в 6 миллионов евро, контракт серба с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка.
Врач "Спартака": Бабич будет готов к возобновлению сезона
Главный врач "Спартака" Кирилл Козлов рассказал о состоянии здоровья Срджана Бабича.
Фото: ФК "Спартак"