"Многие наши люди, близкие к футболу, бредят лекалами 90-х годов, что обязательно надо куда-то уезжать, куда-то продавать, что наших игроков не покупают... Мне кажется, это больше не из-за того, что они недостаточно хороши в своём мастерстве, а то, что просто политика такая. Мне кажется, наши игроки ничем не хуже европейских", - заявил Червиченко.
В летнее трансферное окно голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов перебрался во французский "Пари Сен-Жермен" за 20 миллионов евро. Ранее в СМИ появлялась информация, что клуб французской Лиги 1 "Монако" заинтересован в приобретении форварда Манфреда Угальде из московского "Спартака".
По слухам, "монегаски" отказались от идеи подписания коста-риканского нападающего из-за высокой трансферной стоимости (30 миллионов евро). Форвард "Динамо" Константин Тюкавин также может продолжить карьеру в Европе. Ранее об интересе к нападающему из заграницы сообщил агент.
Источник: Metaratings
Червиченко: многие бредят лекалами 90-х, что надо куда-то уезжать, куда-то продавать. Наши игроки не хуже европейских
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о причинах отсутствия большого количества трансферов между РПЛ и европейскими топ-5.
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