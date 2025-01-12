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Гаврилов: "Зенит" привык, что всегда выигрывает, а сейчас так просто, как раньше, уже не получается

Бывший игрок сборной СССР Юрий Гаврилов высказался о выступлении в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Многим командам РПЛ не хватает стабильности. Даже "Зенит" не отличается стабильностью в последнее время. Команда играет непостоянно. Может, ей не хватает настроя. Возможно, команда привыкла, что она всегда выигрывает, а сейчас так просто, как раньше, это делать уже не получается", - приводит слова Гаврилова Metaratings.

Петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги за 18 туров набрал 39 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать второе место в турнирной таблице, уступая "Краснодару" по дополнительным показателям.

В 19-м туре, который станет первым после зимнего перерыва в чемпионате России, сине-бело-голубые 1 марта на своём поле сыграют против московского ЦСКА.

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