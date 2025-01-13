Дан Глейзер стал игроком нижегородского "Пари НН" в июле 2024 года, когда волжане выкупили его у греческого клуба "ОФИ Крит" за 100 тыс. евро. Его действующий контракт с командой из Нижнего Новгорода рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 700 тыс. евро.
После перехода израильтянин в составе "Пари НН" в общей сложности принял участие в 15 официальных матчах, в которых отдал 1 голевую передачу и получил 1 жёлтую карточку.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": Дан Глейзер перейдёт из "Пари НН" в "Кайрат"
По информации СМИ, израильский полузащитник Дан Глейзер перейдёт из нижегородского "Пари НН" в казахстанский "Кайрат".
Фото: ФК "Пари НН"