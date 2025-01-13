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"Матч ТВ": Дан Глейзер перейдёт из "Пари НН" в "Кайрат"

По информации СМИ, израильский полузащитник Дан Глейзер перейдёт из нижегородского "Пари НН" в казахстанский "Кайрат".
Фото: ФК "Пари НН"
Дан Глейзер стал игроком нижегородского "Пари НН" в июле 2024 года, когда волжане выкупили его у греческого клуба "ОФИ Крит" за 100 тыс. евро. Его действующий контракт с командой из Нижнего Новгорода рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 700 тыс. евро.

После перехода израильтянин в составе "Пари НН" в общей сложности принял участие в 15 официальных матчах, в которых отдал 1 голевую передачу и получил 1 жёлтую карточку.

Источник: "Матч ТВ"

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