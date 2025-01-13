"Всегда приятно, когда с тобой в команде большие футболисты, которые имеют бэкграунд в Европе. От таких игроков можно чему-то научиться. Тем более в нынешней ситуации, я думаю, это будет для нас огромным плюсом", - приводит слова Литвинова "Советский спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" заинтересован в услугах сербского полузащитника итальянского "Торино" Ивана Илича.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги красно-белые в 18 турах набрали 37 очков и перед зимней паузой расположились в турнирной таблице на третьей строчке. В 19-м туре "Спартак" 2 марта на своём поле сыграет против футбольного клуба "Оренбург".
Литвинов: переход Илича в "Спартак" будет огромным плюсом для красно-белых
Полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов высказался о появившейся в СМИ информации о том, что красно-белые интересуются хавбеком "Торино" Иваном Иличем.
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