Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
1 - 2 1 2
ХетафеЗавершен
Атлетико
1 - 0 1 0
ОсасунаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
1 - 0 1 0
ПармаЗавершен
Венеция
0 - 1 0 1
ИнтерЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
4 - 2 4 2
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гавр
1 - 2 1 2
ЛансЗавершен

Агент Барбоза: летом "Зениту" будет намного легче продать Артура за большие деньги

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о том, что бразильский "Атлетико Минейро" отказался покупать полузащитника петербургского "Зенита" Артура за 15 млн евро.
Фото: ФК "Зенит"
"15 миллионов евро — большая сумма для бразильского клуба, которые чаще продают игроков, а не покупают. С другой стороны, у "Зенита" не будет сложностей с тем, чтобы продать Артура намного дороже, если это будет европейский рынок или, например, Саудовская Аравия. Если будет такая потребность, особенно летом, то сделать это будет намного легче", - приводит слова Барбозы "РИА Новости".

Бразильский полузащитник Артур выступает за петербургский "Зенит" с января 2024 года, когда сине-бело-голубые выкупили его у бразильского клуба "Палмейрас" за 15 млн евро. В составе "Зенита" игрок в общей сложности принял участие в 36 официальных матчах, в которых ему удалось забить 7 голов, отдать 6 голевых передач и получить 3 желтые карточки.

Действующий контракт между бразильцем и футбольным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2026/27 с возможностью его продления на еще один год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 8 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится