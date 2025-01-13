"15 миллионов евро — большая сумма для бразильского клуба, которые чаще продают игроков, а не покупают. С другой стороны, у "Зенита" не будет сложностей с тем, чтобы продать Артура намного дороже, если это будет европейский рынок или, например, Саудовская Аравия. Если будет такая потребность, особенно летом, то сделать это будет намного легче", - приводит слова Барбозы "РИА Новости".
Бразильский полузащитник Артур выступает за петербургский "Зенит" с января 2024 года, когда сине-бело-голубые выкупили его у бразильского клуба "Палмейрас" за 15 млн евро. В составе "Зенита" игрок в общей сложности принял участие в 36 официальных матчах, в которых ему удалось забить 7 голов, отдать 6 голевых передач и получить 3 желтые карточки.
Действующий контракт между бразильцем и футбольным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2026/27 с возможностью его продления на еще один год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 8 млн евро.
Агент Барбоза: летом "Зениту" будет намного легче продать Артура за большие деньги
Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о том, что бразильский "Атлетико Минейро" отказался покупать полузащитника петербургского "Зенита" Артура за 15 млн евро.
Фото: ФК "Зенит"