Ранее в бразильских СМИ появлялась информация о том, что хавбек хочет покинуть клуб, так как до сих пор продолжается проведение СВО, и его представители уже договорились о переходе в "Ботафого". Бело-голубые, в свою очередь, отказались от двух предложений бразильцев (на 10 и на 13 млн евро, соответственно).
Бителло выступает в "Динамо" с сентября 2023 года. Его действующий контракт с москвичами рассчитан на срок до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 12 млн евро. По информации СМИ, зарплата игрока составляет 1,6 млн евро в год.
В текущем сезоне хавбек 21 раз появлялся на поле, 1 раз забил гол и 10 раз отдал голевые передачи.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Динамо" и Бителло начали переговоры по поводу улучшения контракта
По информации СМИ, московское "Динамо" и бразильский полузащитник Бителло начали переговоры между собой по поводу улучшения личного контракта футболиста.
Фото: ФК "Динамо" Москва