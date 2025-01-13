Абаскаль: Угальде сказал, что хочет играть в мадридском "Атлетико"

"Однажды Угальде сказал, что хотел бы играть в "Атлетико". Да-да, философия Симеоне во многом основана на прессинге и умении находить свободные зоны. Хулиан прекрасно вписывается в эту игру. Кстати, если Угальде окажется в "Атлетико", то он останется красно-белым, ха-ха! Поэтому: вперед!", - приводит слова Абаскаля "СЭ".
Нападающий Манфред Угальде выступает за московский "Спартак" с января 2024 года. В составе красно-белых форвард сборной Коста-Рики принял участие в 38 официальных матчах, в которых забил 17 голов, отметился 3 результативными передачами, получил 6 жёлтых карточек.
Его контракт с москвичами рассчитан на срок до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 15 млн евро.