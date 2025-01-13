"Хорошо помню тот день — 19 декабря 2002 года. Была жуткая метель и мороз минус 29 градусов. Я чуть не упал в обморок, когда впервые вышел из аэропорта. Для любого серба первая ассоциация с Россией — это зима. Более того, тогда в "Зените" сразу же начались сборы, и мы тренировались в Петербурге. Я выходил на улицу только на тренировку. В город, наверное, вышел только один раз за десять дней", - приводит слова Вьештицы "СЭ".
Сербский защитник Милан Вьештица выступал в составе петербургского "Зенита" с 2002 по 2006 гг. и принял участие в 94 матчах. Вместе с командой футболист дошёл до финала Кубка России сезона-2001/02, а в 2003 году стал обладателем Кубка Премьер-Лиги и завоевал серебряную медаль чемпионата России.
Помимо "Зенита", Вьештица выступал в России в составе "Ростова" из Ростова-на-Дону, ярославского "Шинника", сочинской "Жемчужины", екатеринбургского "Урала", петербургского "Динамо".
Экс-игрок "Зенита" Вьештица — о прибытии в Россию: чуть не упал в обморок
Бывший игрок петербургского "Зенита" Милан Вьештица рассказал о своей реакции на первое прибытие в Россию.
Фото: ФК "Зенит"