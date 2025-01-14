"В последние годы Илья Помазун вырос в большого вратаря российского футбола. И спрос на него есть. Не надо отчаиваться и унывать, а двигаться вперёд к своей мечте, доказать критикам. Удачи, дорогой Илья!", - цитирует Чепчугова "Чемпионат".
Напомним, 28-летний голкипер Илья Помазун был отстранён ЦСКА в первой части нынешнего сезона. Агент вратаря Алексей Сафонов объяснял, что игрок был отстранён из-за высказывания, в котором он допустил свой переход в московский "Спартак". После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком в своем активе.
Илья Помазун является воспитанником красно-синих. Действующий контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет 1,2 миллионов евро.
Бывший голкипер ЦСКА Чепчугов: на Илью Помазуна есть спрос
Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал новость о том, что вратарь Илья Помазун не попал в состав "армейцев" на первый зимний учебно-тренировочный сбор и, вероятно, покинет клуб.
Фото: ПФК ЦСКА