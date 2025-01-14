"Вендел уже прошел медосмотр в Петербурге", - цитирует Медведева "ТАСС".
Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского "Зенита" Вендел хочет перейти в бразильский клуб. В текущем сезоне бразилец провел во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 20 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Вендел вернулся в Россию и прошел медосмотр с "Зенитом"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил, что Вендел вернулся в расположение клуба.
Фото: ФК "Зенит"