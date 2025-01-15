"Безусловно, индивидуальные задачи тоже важны — каждый хочет улучшить те цифры, которые он показывал в прошлом году. Но самое важное — командные задачи. Чтобы все были здоровы, не было травм и они не сказывались на выступлении команды. Было бы замечательно закончить сезон как можно выше — в пятёрке", - цитирует Ваду "Чемпионат".
В текущем сезоне Валентин Вада провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 18 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего аргентинца в 1,8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2025 года.
После 18-ти сыгранных туров казанский "Рубин" располагается на 8-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Рашида Рахимова сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".
Полузащитник "Рубина" Вада: было бы замечательно закончить сезон как можно выше - в пятёрке
Полузащитник "Рубина" Валентин Вада рассказал о целях на вторую часть сезона.
Фото: ФК "Рубин"