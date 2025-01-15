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Александр Горшков: для "Зенита" боль, что воспитанники уходят в другие клубы

Экс-игрок «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о переходах воспитанников клуба — полузащитника Ивана Ананьева и нападающего Ивана Сорокина — в другие команды.
Фото: ФК "Зенит"
«Конечно, для «Зенита» боль, что свои воспитанники уходят из клуба в другие команды. Но, к сожалению, шансов для Ананьева и Сорокина в основе нет, поэтому они выбирают другой путь, считая, что в других командах у них больше шансов.

С другой стороны, «Зенит» максимально боролся бы, чтобы оставить их, если бы эти футболисты были большими талантами. Воспитанникам «Зенита» нужно быть на пять голов сильнее, чтобы пробиться в основу», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

Недавно стало известно о переходе двух игроков из академии «Зенита» — Ивана Ананьева и Ивана Сорокина — в другие клубы, которые конкурируют с «Зенитом»: ЦСКА и «Спартак» соответственно. В текущем сезоне только три игрока академии «Зенита» получили игровое время за первую команду: Дмитрий Васильев (350 минут), Евгений Пшенников (1 минута) и Никита Вершинин (9 минут).

«Зенит» занимает второе место в Российской Премьер-Лиге, набрав 39 очков. У лидирующего «Краснодара» столько же очков, но они опережают петербургский клуб по дополнительным показателям.



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