"Где мы его можем увидеть? Только у себя на родине на класс ниже. Вот пускай туда и катится, здесь он никому не нужен абсолютно, это нулевой человек, и играл то он за счет чего? Он же не играл в обороне, за него дорабатывали ребята в обороне, а он был свободным художником, и добивал там, и стал лучшим каким-то защитником, вот и всё, вот и его работа. Это хитрожопый защитник", - приводит слова Пономарёва "ВсеПроСпорт".
34-летний защитник Марио Фернандес с июля 2024 года остаётся без команды. Его последним клубом был петербургский "Зенит", с которым футболист летом не договорился о продлении контракта на ещё один сезон. При этом бывший игрок сборной России заявил, что не собирается завершать карьеру профессионального футболиста и надеется в зимнее трансферное окно получить предложение.
Ранее Марио Фернандес ещё выступал за "Гремио" (2009-2012 гг.) и московский ЦСКА (2012-2022 гг.).
Пономарёв - о Марио Фернандесе: пускай этот хитрожопый защитник катится в Бразилию
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв поделился своим мнением о бывшем защитнике ЦСКА, "Зенита" и сборной России Марио Фернандесе.
Фото: ФК "Зенит"