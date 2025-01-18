Мохаммад Горбани стал игроком "Оренбурга" в феврале 2024 года, когда его выкупили у иранского клуба "Сепахан" за 1 млн евро. За это время опорный полузащитник принял участие в 33 официальных матчах, в которых забил 4 гола, отдал 1 голевую передачу, получил 7 жёлтых карточек.
Действующий контракт игрока сборной Ирана с российским клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 1 млн евро.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
"Оренбург" этой зимой может покинуть игрок сборной Ирана
По информации СМИ, футбольный клуб "Оренбург" этой зимой может расстаться с иранским полузащитником Мохаммадом Горбани.
Фото: ФК "Оренбург"