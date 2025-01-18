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Медведев: у "Зенита" идут переговоры по одновременной покупке и продаже ряда игроков

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном трансфере игрока "Ботафого" Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"
- Издание Globo сообщает, что "Зенит" близок к подписанию Луиса Энрике из "Ботафого" за 35 миллионов евро? Идут переговоры по одновременной покупке и продаже ряда игроков. Комментарии только по результатам.

Напомним, ранее сообщалось, что "Зенит" предложил "Ботафого" за переход крайнего форварда Луиса Энрике 35 млн евро.

В минувшем сезоне чемпионата Бразилии 24-летний вингер записал на свой счет семь забитых мячей и три результативные передачи в 35 матчах. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость бразильца в 22 миллиона евро.

Источник: "СЭ"

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