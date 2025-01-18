- Конечно, очень важно иметь такого одноклубника и партнёра по команде. Дзюба – это живая легенда российского футбола. Артём своей самоотдачей на тренировках и в матчах мотивирует как молодых, так и опытных футболистов "Акрона", - цитирует голкипера "РБ Спорт".
Дзюба является игроком тольяттинской команды с сентября 2024 года. Футболист провел за "Акрон" 11 матчей во всех турнирах, в которых смог трижды поразить ворота соперников и трижды ассистировать своим партнерам. Контракт форварда с клубом рассчитан до лета этого года.
"Акрон" в текущем сезоне в 18 турах набрал 22 балла и занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате "Краснодар" с 39 очками в активе.
"Акрон" в 19-м туре РПЛ на выезде сыграет против "Пари НН", встреча пройдет 1 марта, старт игры запланирован на 14:00 мск.
Голкипер "Акрона": Дзюба - это живая легенда российского футбола
Вратарь "Акрона" Сергей Волков поделился мнением о своем одноклубнике Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"