"Сейчас он самый сильный форвард. Да, Угальде хорошо провел осеннюю часть чемпионата, забил много мячей, но если говорить о предыдущем сезоне и о нынешнем, то Константин очень ровно проводит этот отрезок и показывает, что он один из лучших", - цитирует Новикова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 3-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года. По итогам сезона-2023/2024 Тюкавин был признан лучшим игроком чемпионата России.
После 18-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 35-ю набранными очками.
Кирилл Новиков: Тюкавин - самый сильный нападающий РПЛ
Экс-тренер бело-голубых Кирилл Новиков высказался об игре нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"