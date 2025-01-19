Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
1 - 3 1 3
БрайтонЗавершен
Эвертон
3 - 2 3 2
ТоттенхэмЗавершен
Ноттингем Форест
3 - 2 3 2
СаутгемптонЗавершен
Ипсвич
0 - 3 0 3
Манчестер Сити1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
1 - 2 1 2
АтлетикЗавершен
Реал Мадрид
4 - 1 4 1
Лас-ПальмасЗавершен
Осасуна
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Валенсия
20:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
1 - 1 1 1
ТориноЗавершен
Кальяри
4 - 1 4 1
ЛеччеЗавершен
Парма
1 - 1 1 1
ВенецияЗавершен
Верона
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Интер
22:45
ЭмполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
2 - 1 2 1
МайнцЗавершен
Вердер
0 - 1 0 1
Аугсбург1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
1 - 1 1 1
НантЗавершен
Анже
1 - 0 1 0
Осер1 тайм
Реймс
1 - 0 1 0
Гавр1 тайм
Марсель
22:45
СтрасбургНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
3 - 2 3 2
РодинаЗавершен
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
Раднички 1923Завершен
ЦСКА
4 - 1 4 1
АГМКЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен

Чемпионат: "Зенит" согласовал продажу Артура в "Ботафого" за 10 миллионов евро

Полузащитник «Зенита» Артур продолжит карьеру в бразильском «Ботафого», перейдя за 10 миллионов евро, сообщает источник, знакомый с ситуацией.
Фото: ФК "Зенит"
По информации «Чемпионата» причиной перехода Артура именно в этот момент стало рождение его ребёнка.

Артур перешёл в «Зенит» в январе 2024 года за 15 миллионов евро. Ранее он выступал за «Палмейрас». В текущем сезоне он сыграл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге, забив один гол и отдав две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года с возможностью продления ещё на один год. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего игрока составляет 8 миллионов евро.

За всё время своей карьеры в «Зените» Артур провёл 36 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Особенно важным стал его победный гол в последнем туре прошлого сезона против «Ростова». Победа в этом матче была необходима «Зениту», чтобы сохранить шансы на чемпионство в РПЛ. При счёте 1:1 Артур забил решающий гол на 85-й минуте, и «Зенит» вновь стал победителем чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится