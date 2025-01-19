По информации «Чемпионата» причиной перехода Артура именно в этот момент стало рождение его ребёнка.
Артур перешёл в «Зенит» в январе 2024 года за 15 миллионов евро. Ранее он выступал за «Палмейрас». В текущем сезоне он сыграл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге, забив один гол и отдав две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года с возможностью продления ещё на один год. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего игрока составляет 8 миллионов евро.
За всё время своей карьеры в «Зените» Артур провёл 36 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Особенно важным стал его победный гол в последнем туре прошлого сезона против «Ростова». Победа в этом матче была необходима «Зениту», чтобы сохранить шансы на чемпионство в РПЛ. При счёте 1:1 Артур забил решающий гол на 85-й минуте, и «Зенит» вновь стал победителем чемпионата России.
Чемпионат: "Зенит" согласовал продажу Артура в "Ботафого" за 10 миллионов евро
Полузащитник «Зенита» Артур продолжит карьеру в бразильском «Ботафого», перейдя за 10 миллионов евро, сообщает источник, знакомый с ситуацией.
Фото: ФК "Зенит"