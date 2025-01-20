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Кержаков: я не верю в демотивированность "Зенита". У игроков есть собственное эго

Экс-игрок "Зенита" Александр Кержаков высказался о результатах сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
"Клуб делит первое место с "Краснодаром". А так, я не верю в демотивированность. Если ты футболист — у тебя есть собственное эго. Как можно выходить на поле, не хотя играть? Чемпионства не могут приесться. Да, есть игры, которые смотреть не очень приятно, но давайте подождём конца чемпионата", - цитирует Кержакова "Чемпионат".

После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА, который занимает 6-е место с 31-м очком в своем активе. Напомним, что "Зенит" является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду.

Команда Сергея Семака сыграет с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, на стадии 1/4 финала петербуржцы одержали победу в двухматчевом противостоянии над грозненским "Ахматом". Петербуржцы являются действующими обладателями трофея.

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